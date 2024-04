Sydney | persone accoltellate in un centro commerciale «Un morto e tre feriti»

(Di sabato 13 aprile 2024) Diversesono statein un'aggressione avvenuta in in un, secondo quanto riferisce la Polizia locale. Almeno una persona è stata...

Sydney, attentato in un centro commerciale: sparatoria e accoltellamenti, almeno 4 morti - Almeno una persona è stata accoltellata a morte e altre tre sono rimaste ferite da un uomo all'interno del centro commerciale Bondi Junction di Sydney, in Australia. Lo rende noto ...leggo

Sydney, attacco in un centro commerciale: “Diverse vittime” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Sydney, attacco in un centro commerciale. Media: "Almeno 4 morti" - Secondo il Sydney Morning Herald ci sarebbero stati accoltellamenti e colpi di arma da fuoco al Westfield Bondi Junction. L'emittente locale 9News Sydney riferisce che ci sono "diverse persone uccise" ...tg24.sky