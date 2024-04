Sydney | la poliziotta-eroina che ha affrontato da sola e neutralizzato l’attentatore “Ha salvato tante vite”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024), 13 aprile 2024 – Ha rischiato la sua vita fronteggiandoche nel pomeriggio australiano ha attaccato con un coltello diverse persone al centro commerciale Westfield Bondi Junction, uccidendo 6 persone e ferendone 7. Si tratta di un’agente della polizia del New South Wales, che si è precipitata sulla scena in pochi minuti, guadagnandosi l’appellativo di “” da parte del primo ministro Anthony Albanese., attacco in centro commerciale: 6 vittime. Morta la madre del neonato ferito. Ucciso il killer “L'ufficiale è stata chiamata sul luogo dell'aggressione dalle persone che si trovavano nel centro commerciale e ha agito salvando la vita di numerose persone”, ha dichiarato Anthony Cooke delle forze dell’ordine locali. Stando al Daily Mail, tutto ciò che l’agente ha fatto è stato chiedere ...