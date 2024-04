Sydney | attentato in un centro commerciale | sparatoria e accoltellamenti | almeno 6 morti e diversi feriti gravi

Sydney, persone accoltellate in un centro commerciale. «Un morto e tre feriti» - Diverse persone sono state accoltellate in un'aggressione avvenuta in in un centro commerciale a Sydney, secondo quanto riferisce la Polizia locale. Almeno una persona è ...ilgazzettino

Sydney, attentato in un centro commerciale: sparatoria e accoltellamenti, almeno 4 morti - Almeno una persona è stata accoltellata a morte e altre tre sono rimaste ferite da un uomo all'interno del centro commerciale Bondi Junction di Sydney, in Australia. Lo rende noto ...leggo

Australia: attacco in un centro commerciale a Sydney, almeno 4 morti - La polizia avrebbe colpito un sospetto attentatore e circondato il Westfield Bondi Junction, riferiscono i media locali ...tg.la7