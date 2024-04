Sydney | attacco nel centro commerciale Bondi Junction | 5 morti accoltellati | aggressore ucciso | ferito bimbo di 9 mesi - VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di sabato 13 aprile 2024) Aè andato in scena uncon coltello in un. Australia sotto choc per l'aggressione al Westfield Shopping Centre diJunctio. Un uomo si sarebbe presentato nel complesso con l'arma per fare mattanza: 5 i, tra i feriti anche un neonato di 9, che è stato