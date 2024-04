Sydney | attacco in un centro commerciale | persone accoltellate «Sette morti e 8 feriti» Aggressore ucciso | non esclusa la pista terroristica

(Di sabato 13 aprile 2024)in un. Diversesono state, secondo quanto riferisce la Polizia locale, all'interno delBondi Junction in...

attacco mortale nel centro commerciale Westfield a Bondi Junction, nella zona est di Sydney , in Australia: un uomo armato di coltello ha Ucciso cinque persone e ne ha ferite altre, tra cui un ... (ilfattoquotidiano)

attacco a colpi di coltello in un centro commerciale a Sydney sabato 13 aprile. Ci sono diversi morti al Westfield Bondi Junction, secondo quanto scrive il Sydney Herald. Le vittime sarebbero almeno ... (velvetmag)

La polizia ha riferito che sono sette le persone morte nell’attacco a un centro commerciale di Sydney , incluso l’aggressore, che era armato di un lungo coltello come si vede nel video dell’attacco . ... (secoloditalia)

Australia, attacco in un centro commerciale a Sydney: sei le vittime. Ucciso dalla polizia l'aggressore - La polizia del New South Wales ha affermato che è morta una sesta persona colpita a coltellate a Westfield di Bondi Junction. Sale quindi a 7 il numero dei morti, incluso l'aggressore, ucciso dagli ag ...ansa

Sydney, che cosa sappiamo finora sull’attacco - Sydney – Diverse persone sono state accoltellate in un’aggressione avvenuta in un centro commerciale a Sydney, il Westfield di Bondi Junctiona. Ci sarebbero sei morti, il canale televisivo australiano ...informazione

Australia, attacco in centro commerciale di Sydney: almeno 5 morti - Un uomo ha aggredito diverse persone in un centro commerciale alla periferia di Sydney, in Australia. Almeno cinque persone sono morte e ...stream24.ilsole24ore