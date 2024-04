Sydney | attacco in un centro commerciale | persone accoltellate «Sei morti e tre feriti»

Sydney, attacco in un centro commerciale: “Almeno 4 vittime, molti in condizioni critiche” - Sydney, 13 aprile 2024 – Terrore in Australia. La polizia è in azione al centro commerciale Westfield Bondi Junction a Sydney dove si registrano accoltellamenti e colpi d'armi da fuoco. Lo riporta il ...quotidiano

attacco in centro commerciale a Sydney, persone accoltellate - Ci sarebbero diversi morti nell'attacco oggi in un centro commerciale di Sydney , il Westfield di Bondi Junction, secondo quanto scrive il Sydney Herald citando un testimone che dice di aver visto ...ansa

Supercar e sciopero Linea 2 a Napoli, mezza città in tilt per il traffico “Intrappolati dal Comune” - Da un lato il rombo delle supercar, dall’altro il traffico completamente bloccato, con le automobili che procedevano a passo d’uomo per l’intera mattinata di ieri, a causa dell’interdizione di viale ...napoli.repubblica