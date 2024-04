Sydney | attacco in un centro commerciale | persone accoltellate «Sei morti | aggredito bimbo di 9 mesi»

Pow3R e gli altri streamer stufi dell’Italia “bigotta” - «Sono riuscito a fuggire dall’Italia circa sei anni fa e fare una carriera in quello che è il Real Madrid dei videogiochi. Qui in Italia mentalità bigotta, problemi burocratici e contrattuali e una ...roma.repubblica

Elezioni per il rettore della Statale, la favorita Marina Brambilla: “Governo da dodici anni, è un punto di forza” - Marina Brambilla, docente di Linguistica tedesca, al primo turno per il rettorato della Statale ha preso 1.379 preferenze. In molti sostengono che fosse evidente il suo vantaggio come prorettrice e la ...milano.repubblica

Sydney, attacco in un centro commerciale: “Almeno 4 vittime, molti in condizioni critiche” - Sydney, 13 aprile 2024 – Terrore in Australia. La polizia è in azione al centro commerciale Westfield Bondi Junction a Sydney dove si registrano accoltellamenti e colpi d'armi da fuoco. Lo riporta il ...quotidiano