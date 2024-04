Sydney | attacco in un centro commerciale | “Diverse vittime”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024), 13 aprile 2024 – Terrore in Australia. La polizia è in azione alWestfield Bondi Junction adove si registrano accoltellamenti e colpi d'armi da fuoco. Lo riporta ilMorning Herald. Secondo l'emittente locale 9Newsci sono "persone uccise". Le ambulanze sono sul posto e ilè stato isolato. Notizia in aggiornamento