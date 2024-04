Sydney | attacco in un centro commerciale | “Diverse persone accoltellate”

(Di sabato 13 aprile 2024) La polizia australiana ha ucciso l'aggressore Almeno duesono statea morte e altre tre sono rimaste ferite da un uomo all'interno delBondi Junction di, in Australia. Lo rende noto la polizia australiana che ha sparato e ucciso l'aggressore. Centinaia leche erano all'interno dello shopping center e

Terrore in Australia, in un centro commerciale di Sydney : le immagini e i filmati sembrano ricostruire lo scenario di un attacco terroristico. Un centro commerciale nella zona est, a Westfield ... (secoloditalia)

Almeno quattro morti e un numero indefinito di feriti. È questo il primo bilancio dell' attacco di un uomo all'interno del centro commerciale Bondi Junction di Sydney , in Australia. Lo rende noto la ... (iltempo)

attacco in centro commerciale a Sydney, persone accoltellate - Ci sarebbero diversi morti nell'attacco oggi in un centro commerciale di Sydney , il Westfield di Bondi Junction, secondo quanto scrive il Sydney Herald citando un testimone che dice di aver visto ...ansa

