Sydney | attacco in un centro commerciale | almeno sei persone morte accoltellate Colpito l’assalitore | un altro è in fuga

(Di sabato 13 aprile 2024)mortale nelWestfield a Bondi Junction, nella zona est di, in Australia: duo uomini armati di coltello ha uccisoseie ne ha ferite altre, tra cui un neonato di nove mesi. L’episodio ha scatenato un’immediata risposta delle forze di polizia del Nuovo Galles del Sud e l’evacuazione dell’intera area. Secondo le prime informazioni rilasciate dai media locali e testimoni oculari, l’uomo si è avventato improvvisamente su alcuni presenti. Il “Morning Herald” riporta la tragica perdita di sei vite: tra i feriti, un bambino di soli nove mesi, ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Le dinamiche esatte dell’assalto sono ancora al vaglio delle autorità, con report di possibili due aggressori ...