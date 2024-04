Sydney | attacco in un centro commerciale | accoltellamenti e spari “Almeno 4 vittime | ferito un neonato

(Di sabato 13 aprile 2024), 13 aprile 2024 – Terrore in Australia. La polizia ha aperto il fuoco nelWestfield Bondi Junction adove un uomo avrebbe accoltellato diverse persone, tra cui anche undi 9 mesi. Lo riporta ilMorning Herald che parla di “4” e “molti in condizioni critiche”. Ilè in ospedale, vivo. Gli agenti avrebbero sparato al killer: non è chiaro se sia sopravvissuto. In Australia è sabato pomeriggio: il tempio dello shopping, che si trova in una zona centrale della città, è affollato, quando improvvisamente si scatena il panico. Qualcuno urla: “C’è un uomo che accoltella delle persone”. Le persone si danno alla fuga cercare di raggiungere le uscite della struttura. Poco dopo si sentono colpi di ...

Sydney, attacco in un centro commerciale: “Almeno 4 vittime, molti in condizioni critiche” - Sydney, 13 aprile 2024 – Terrore in Australia. La polizia è in azione al centro commerciale Westfield Bondi Junction a Sydney dove si registrano accoltellamenti e colpi d'armi da fuoco. Lo riporta il ...quotidiano