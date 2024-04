Sydney | attacco in un centro commerciale | 6 morti Ucciso l’assalitore “Non è escluso il terrorismo”

(Di sabato 13 aprile 2024)mortale nelWestfield a Bondi Junction, nella zona est di, in Australia: un uomo armato di coltello hacinque persone e ne ha ferite altre, tra cui un neonato di nove mesi. L’episodio ha scatenato un’immediata risposta delle forze di polizia del Nuovo Galles del Sud e l’evacuazione dell’intera area. Secondo le prime informazioni rilasciate dai media locali e testimoni oculari, l’uomo si è avventato improvvisamente su alcuni presenti. Secondo ilMorning Herald tra i feriti anche un bambino di soli nove mesi, ricoverato in ospedale in gravi condizioni.è statoda una agente contro cui aveva puntato l’arma. La polizia del Nuovo Galles del Sud non esclude che ...

Sydney, attacco al centro commerciale: 6 morti (compreso aggressore) - Roma, 13 apr. (askanews) - In un briefing alla stampa, la polizia di Sydney ha confermato che almeno cinque persone sono morte nell'attacco con coltello al centro commerciale Westfield della città ...libero

Sydney, attacco in centro commerciale: “Sei morti, non è esclusa la pista del terrorismo” - E' una delle ipotesi al vaglio della polizia australiana. Tra le vittime c'è anche l'aggressore. In ospedale anche un neonato con ferite d'arma da taglio At ...telemia

Morti e feriti da accoltellamento a Sydney. Ucciso un aggressore, si cerca il secondo. La diretta - La paura arriva anche in Australia. Tre settimane dopo l'attentato a Mosca, stavolta tocca a Sydney. Un uomo armato di coltello ha attaccato diverse persone in un centro commerciale affollato per il f ...lastampa