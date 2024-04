Sydney | attacco in un centro commerciale | 5 morti Ucciso l’assalitore “Non è escluso il terrorismo”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024)mortale nelWestfield a Bondi Junction, nella zona est di, in Australia: un uomo armato di coltello hacinque persone e ne ha ferite altre, tra cui un neonato di nove mesi. L’episodio ha scatenato un’immediata risposta delle forze di polizia del Nuovo Galles del Sud e l’evacuazione dell’intera area. Secondo le prime informazioni rilasciate dai media locali e testimoni oculari, l’uomo si è avventato improvvisamente su alcuni presenti. Secondo ilMorning Herald tra i feriti anche un bambino di soli nove mesi, ricoverato in ospedale in gravi condizioni.è statoda una agente contro cui aveva puntato l’arma. La polizia del Nuovo Galles del Sud non esclude che ...