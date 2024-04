Sydney | attacco a coltellate in centro commerciale | almeno 5 morti e diversi feriti

(Di sabato 13 aprile 2024)a colpi di coltello in unsabato 13 aprile. Ci sonoal Westfield Bondi Junction, secondo quanto scrive ilHerald. Le vittime sarebbero5. Il servizio di ambulanze dello stato del Nuovo Galles del Sud ha detto all’Afp che un uomo è stato ucciso dalla polizia e che probabilmente si tratta dell’aggressore. L’emittente televisiva australiana Abc riferisce che la polizia sta cercando un secondo aggressore. Alcune indicazioni riferiscono che ci sono fino a 6, scrive ilMorning Herald, mentre il quotidiano inglese The Guardian parla di 4 vittime. La Abc fa inoltre riferimento alla possibilità che vi possano essere due aggressori, ma la notizia non è ...

