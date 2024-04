Swatch Nines 2024 | l’intervista a Xavier e Mila De Le Rue

(Di sabato 13 aprile 2024) Nel corso di, l’evento organizzato dache scatena la fantasia di professionisti di snowboard, sci e mountain bike, la leggenda dello snowboard crossDe Le Rue e sua figliahanno rilasciato un’intervista congiunta ai microfoni di Sportface.it. Il francese classe 1979 vanta due medaglie d’oro e una d’argento nei FIS World Championships, oltre ad aver vinto il Free Ride World Tour nel 2010. Sua figlia(18 anni), è cresciuta sugli sci e nelha raccolto la prima presenza nelle qualificazioni del Free Ride World Tour. Qual è stato il primo impatto con l’edizionedi: “È un sogno che diventa realtà per tutti i riders. È bellissimo assistere ad ...

SCHILTHORN - Swatch Nines, l'appuntamento è dall'8 al 14 aprile - Sarà a Schiltorn, in Svizzera, la sedicesima edizione di quello che una volta era noto come Nine Knights e ora è Swatch Nines. Si tratta di un grande evento freestyle che verdrà la partecipazione di a ...dovesciare