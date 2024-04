Swatch Nines 2024 | l’intervista a Brooke D’Hondt

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 aprile 2024)è uno dei talenti più interessanti della nazionale canadese. La diciannovenne di Alberta è l’atleta più giovane ad aver disputato i Giochi Olimpici (esordio nel 2022 a Beijing, quando aveva 16 anni).ha raggiunto numerosi ottimi risultati a livello junior nello snowboard halfpipe e slopestyle; uno dei più notevoli è la medaglia di bronzo ai FIS Junior World Championships del 2022. La canadese si è raccontata ai microfoni di Sportface.it durante gli. Il tuo nome sta cominciando a circolare nel tuo ambiente, anche per gli ottimi risultati nonostante la giovane età. Come ti senti a riguardo? “Devo dire che faccio parte di una specialità che non è ancora molto conosciuta a livello mediatico, per cui partecipare ad eventi come questo ed essere atleta ...