Suviana | l’esperto esplosivista | Forse un combustibile ha fatto da innesco | presto per fare ipotesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 aprile 2024) Bologna, 13 aprile 2024 - Nella sua carriera, Massimo Bardazza, ingegnere chimico, si è occupato di oltre mille incendi ed esplosioni. Super perito nei disastri di Linate e di Viareggio, tra gli altri, e più di recente in città del ristorante Zuma di via Fossalta, svela come si potrebbe procedere in un caso come quello del disastro della centrale idroelettrica di Bargi. Ingegnere, si è chiesto cosa può essere successo? "Non è possibile farsi delle idee prima di mettere in fila le circostanze e raccogliere elementi sul posto. Noi tecnici dobbiamo però metterci d’accordo sui termini da usare. Per esempio, scoppio ed esplosione sono cose diverse. Lo scoppio è una rottura, con pressione verso l’esterno , l’esplosione invece coinvolge una sostanza infiammabile oche innesca una fiammata. Ecco, una turbina ha dentro l’acqua e al massimo scoppia, non esplode. ...