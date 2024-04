Suviana | il governo in campo Riaprire la centrale? Incognita tempi | Salvini | Idroelettrico da tutelare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 aprile 2024) Bologna, 13 aprile 2024 – Sull’esplosione alladi Bargi, sul lago di, "aspettiamo i risultati dell’inchiesta. Non ha senso fare congetture da parte mia nel modo più assoluto". A dirlo è stato ieri il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto -Pichetto Fratin, a margine della conferenza ‘Per un’Europa giovane. Transizione demografica, ambiente, futuro’ che si è tenuta alla Sala delo di Vibia Sabina e Adriano, a Roma. Sul tempo in cui lanon rimarrà in funzione "non lo so dire – ha proseguito –. Fa parte dell’inchiesta, anche i tecnici di Enel Green Power e in questo caso delle società che ci lavoravano, che stavano collaudando, devono fare delle valutazioni. Qualcuno deve scendere lì sotto e risulta allagato fino all’ottavo piano". Roberto Serra / Iguana La ...