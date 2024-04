Suviana | idrovore al lavoro e ispezione Notaro Vigili del fuoco | “Non si fa mai pace con quello che si vede”

(Di sabato 13 aprile 2024) A quattro giorni dalla strage della centrale idroelettrica di(Bologna), ci sono lealanche oggi per svuotare l’ottavo e il nono piano sotto il livello dell’impianto, ancora allagati a causa del crollo e delle esplosioni del 9 aprile. L’inondazione dell’impianto è stata causata sia dall’esplosione e dal danneggiamento degli apparati di raffreddamento della centrale, sia dalla copiosa quantità di acqua dentro la condotta forzata proveniente dall’attiguo lago Brasimone, altro bacino idroelettrico gestito da Enel. Tale tubatura porta l’acqua per attivare le turbine dei gruppi di produzione nella centrale dove c’è stato l’incidente. Proprio questi macchinari il 9 aprile erano sotto collaudo. Un primo gruppo era già stato approvato dai tecnici ed era correttamente in esercizio. Un secondo gruppo di produzione invece ...

Bologna, 13 aprile 2024 – Ora che il tempo dell’emergenza è terminato, viene il momento di ricostruire la verità. Ma per farlo, per permettere ai consulenti della Procura di analizzare i resti ... (ilrestodelcarlino)

Suviana, acquisita la scatola nera in funzione nella centrale - È stata acquisita la scatola nera in funzione nella centrale di Bargi. Situata ai piani superiore, è un sistema di controllo e supervisione dati, “se avrà registrato qualcosa potrà essere utile per ca ...tg.la7

Esplosione Suviana, Bernabei: "Sotto esame lo SCADA per capire cause" - Il sistema Scada, una sorta di "scatola nera", della centrale idroelettrica di Bargi è attualmente nelle mani dell'autorità giudiziaria che sta indagando sulla vicenda. "Analizzeremo questo sistema ...tg24.sky

Dopo il ritrovamento della settima vittima, si indaga sulle cause: forse un guasto all'alternatore - Si è aperta la fase due dell'intervento, che prevede di togliere l'acqua e mettere in sicurezza la struttura anche per permettere l'avvio delle perizie. Fuori pericolo l'operaio 35enne ferito, ricover ...rainews