Suicidio medicalmente assistito | Abbate | “Presentato Pdl in V Commissione in Regione”

"Ho presentato in V Commissione una proposta di Legge tesa a regolamentare le procedure e i tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza n. 242/2019 della Corte Costituzionale". A scriverlo in una nota il consigliere regionale Luigi Abbate. "Questa proposta di legge regionale si pone l'obiettivo di definire il rispetto e la diretta applicazione relativamente ai ruoli, procedure e tempi del Servizio Sanitario Nazionale/regionale di verifica delle condizioni e delle modalità di accesso alla morte volontaria medicalmente assistita, affinché l'aiuto al suicidio non costituisca reato, così come delineato dalla Sentenza della Corte Costituzionale Antoniani/Cappato, numero 242/2019".

