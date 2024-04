Strage di via d’Amelio | l’avvocato Repici | “Il depistaggio è ancora in corso per evitare che siano coinvolte persone estranee a Cosa Nostra”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) “Ilin”. A dirlo èFabioche negli scorsi anni ha seguito la famiglia Borsellino nei diversi processi che si sono succeduti e che oggi è stato intervistato dal giornalista de ilFattoQuotidiano.it Giuseppe Pipitone al festival internazionale dell’antimafia “L’Impegno di tutti” organizzato dall’associazione Wikimafia. In che modo? “Da un lato in sede politica si cerca di dare dignità alla fantomatica causale derivante dalla pista mafia e appalti dell’indagine dei Ros – spiega– ma anche in sede giudiziaria sono inattività di paleseche si è cercato di praticare attraverso false dichiarazioni del collaboratore di giustizia Maurizio Avola”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.