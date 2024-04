Strage di Sydney | uccise 6 persone in un centro commerciale Morto l’aggressore | «Non è terrorismo» – Il video

(Di sabato 13 aprile 2024) È di 7 vittime, compreso l’assalitore, il bilancio dell’attacco armato nelBondi Junction Westfield di, in Australia. Lo ha affermato la polizia del New South Wales che si sta occupando delle indagini. Un uomo armato di coltello ha rincorso e ferito i passanti nell’edificio, riuscendo a colpire almeno una dozzina. Gli investigatori avrebbero identificato, che ha agito da solo: si tratta di un uomo di 40 anni già conosciuto alle forze dell’ordine. «Non si tratta di un episodio di», ha spiegato Karen Webb, commissario della polizia locale. Individuato il responsabile infatti, gli investigatori hanno escluso la matrice religiosa ideologica del gesto. Il 40enne è stato neutralizzato da una agente di polizia, che lo ha bloccato e ...

