Strage di Suviana | un sopravvissuto racconta | ”Ho urlato ai colleghi | ‘Scappate’ | poi è esploso tutto”

(Di sabato 13 aprile 2024) Emanuele Santi, dipendente dell’Enel Green Power, hato gli istanti precedenti alla tremenda esplosione avvenuta martedì 9 aprile nella centrale idroelettrica di: "Ho cominciato a gridare: 'Via, via tutti, fuori!'. Poi è scoppiato tutto". Nel disastro sono morti sette operai che stavano effettuando un collaudo nell'impianto.

Salvatore Bernabei , ad di Enel Green Power, in un’intervista a ‘La Repubblica’ si sofferma sulla Strage di Suviana e lancia un chiaro messaggio. Mentre proseguono le indagini, in molti ancora si ... (notizie)

Suviana, idrovore al lavoro e ispezione. Notaro (Vigili del fuoco): “Non si fa mai pace con quello che si vede” - "Sapere che ci sono persone intrappolate, con i familiari lì ad attenderli, ti carica di una forte responsabilità" ...ilfattoquotidiano

Suviana, acquisita la scatola nera in funzione nella centrale - È stata acquisita la scatola nera in funzione nella centrale di Bargi. Situata ai piani superiore, è un sistema di controllo e supervisione dati, “se avrà registrato qualcosa potrà essere utile per ca ...tg.la7

Onore a vittime e soccorritori. Minuto di silenzio in Consiglio - "Parlerò con il presidente Stefano Bonaccini: sicuramente ci sarà un momento di cordoglio ufficiale, ma ne parleremo successivamente". Queste le parole con cui la vicepresidente della Regione e assess ...ilrestodelcarlino