“Stop al codice della strage” | presidio di ciclisti e cittadini a Milano durante il G7 con Salvini

(Di sabato 13 aprile 2024) Nel primo pomeriggio a, in corso Venezia, vicino ai giardini Montanelli, ihanno organizzato unper dire “al”, in riferimento al nuovostrada voluto dal ministro delle Infrastrutture Matteo. L’iniziativa si è svolta in concomitanza col g7 dei Trasporti a cui partecipa lo stesso, ospitato sempre nel capoluogo lombardo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Bologna, 20 marzo 2024 – "Mi sono spiaciuti accenni e attacchi sulla riforma del codice della strada . Che io sto mettendo giù da padre, non da ministro e che è in via di approvazione nelle prossime ... (ilrestodelcarlino)

Una delle novità più importanti del Nuovo Codice della strada che entrerà in vigore entro l’estate riguarda la " sospensione breve " della patente , un provvedimento previsto dall'articolo 218 come ... (ilgiornaleditalia)

G7: oltre 1000 manifestano, 'un'altra strada è possibile' - Oltre 1.000 persone oggi, in porta Venezia, davanti al Planetario di Milano, hanno partecipato alla manifestazione 'C'è un'altra strada - Stop al codice della strage' organizzata in concomitanza con ...ansa

Milano, il presidio-festa dei ciclisti in porta Venezia contro il nuovo codice della strada - Come annunciato, strada bloccata al traffico all’altezza del parco Indro Montanelli per la manifestazione “C'è un'altra strada - Stop al codice della strage”. La via riempita di bici, giochi e bambini ...ilgiorno

