Stefanos Tsitsipas ammette | “Se fossi andato sotto di due break | sarebbe stato molto difficile”

(Di sabato 13 aprile 2024) Un episodio che ha fatto e farà tanto discutere. Non ci sono dubbi che un errore arbitrale abbia avuto un peso nello sviluppo della partita tra Jannik Sinner e, valida per la semifinale del Masters1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa del Principato, Sinner èmesso in difficoltà dal greco, partito forte e in maniera convincente con il successo del primo parziale sul 6-4. Nel secondo set, aumentando il livello di aggressività, Jannik è riuscito a girare l’inerzia della sfida e, pur soffrendo non poco nel nono game, ha incamerato il parziale sul 6-3. All’inizio della terza frazione, l’altoatesino èavanti di une tutto sembrava apparecchiato per la sua vittoria, perchésembravastanco e falloso. Nel quinto game, ...

Jannik Sinner , contrariamente alle previsioni, ci ha messo quasi tre ore per mettere sotto un Holger Rune che avrebbe dovuto essere esausto per le fatiche del giorno prima ed invece ha giocato una ... (infobetting)

Un episodio che ha fatto e farà tanto discutere. Non ci sono dubbi che un errore arbitrale abbia avuto un peso nello sviluppo della partita tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas , valida per la ... (oasport)

"Crampi per i nervi": Sinner scippato della finale dall'arbitro, il duro sfogo - Il numero 2 del mondo esce sconfitto da Stefanos Tsitsipas in 3 set dalla semifinale di Montecarlo, ma non fa drammi in conferenza stampa. Leggi ...informazione

Sinner guarda oltre: "Nulla di grave, il grande obiettivo ora sono gli Internazionali" - Jannik tranquillizza sulle condizioni: "Guarderò la finale da casa invece di giocarla... I crampi Forse ha influito anche quell'errore arbitrale" ...gazzetta

L'errore arbitrale Jannik spegne le polemiche: "Fa male, ma sbagliamo tutti" - Il numero 2 del mondo esce sconfitto da Stefanos Tsitsipas in 3 set dalla semifinale di Montecarlo, ma non fa drammi in conferenza stampa. “La palla era fuori e avrei raggiunto il doppio break Lo so, ...sport.tiscali