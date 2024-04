(Di sabato 13 aprile 2024) DarioMILANO – “È urgente che il Governo vari iattuativi per mettere a terra i 6,3 miliardi per5.0 e per ilconsentendo alle imprese di attivare un volume di investimenti di circa 20 miliardi di euro”. È quanto ha sottolineato il Presidente nazionale di Cna, Dario, intervenendo aglipromossi daa Milano. “Abbiamo sostenuto le modifiche al Pnrr – ha detto– e abbiamo dato atto a questo Governo di aver recepito la nostra proposta di incentivare l’installazione di piccoli impianti fotovoltaici destinati all’autoconsumo da parte delle piccole imprese che sono ancora alle ...

Conto alla rovescia per l’edizione "da Capitale" degli Stati generali dell’accessibilità pesarese, in programma oggi, dalle ore 10, con un pieno di novità, a partire dalla location, che sarà ... (ilrestodelcarlino)

Una Sicilia attrattiva con un grandissimo potenziale che però non si deve limitare ad offrire solo luoghi unici ma anche accoglienza adeguata per le produzioni. Al Castello Maniace, estrema punta ... (gazzettadelsud)

Tajani: Stellantis mi ha assicurato che vuole rimanere in Italia - Milano, 13 apr. (askanews) - "Stellantis mi ha assicurato che vuole rimanere a produrre in Italia. Voglio essere ottimista, vediamo quale sarà il livello di produzione. Poi ci saranno altre imprese, a ...libero

Stati generali dell’economia Forza Italia, Costantini (Cna): “Urgenti i decreti per Transizione 5.0 e risparmio energetico” - MILANO - “È urgente che il Governo vari i decreti attuativi per mettere a terra i 6,3 miliardi per Transizione 5.0 e per il risparmio energetico ...lopinionista

Iginio Straffi: siamo fanalino di coda per investimenti in animazione - Siracusa, 13 apr. (askanews) - "Sarebbe auspicabile avere un maggior contributo per l'animazione italiana". Lo ha detto Iginio Straffi, fondatore e presidente Rainbow e Colorado Film, a margine degli ...libero