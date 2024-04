(Di sabato 13 aprile 2024) Paramount+ ha annunciato cheNewha ottenuto il rinnovo per la stagione 4, mentreè stata5 capitoli della storia. Paramount+ ha annunciato il rinnovo della serieNewe la cancellazione della serie animata. La piattaforma di streaming ha quindi aggiornato i fan sui progetti della saga stellare che da anni sta appassionando i fan di tutto il mondo. La fiducia date al team del capitano PikeNewtornerà per la stagione 4, che debutterà sugli schermi nel 2025. I produttori ...

L’Inter è una squadra… stellare e la vittoria della seconda stella è sempre più vicina. Si avvicina la 32ª giornata del campionato, il gruppo è in campo per preparare la gara contro il Cagliari e il ... (calcioweb.eu)

Il film non sarà l'atteso quarto capitolo del reboot di J.J. Abrams ma sarà ambientato molti decenni prima Dal palco del CinemaCon, Paramount Pictures ha annuncia to ufficialmente il prossimo film di ... (movieplayer)

Star Trek: Strange New Worlds 4 ottiene il via libera, Lower Decks cancellata dopo 5 stagioni - Star Trek: Strange New Worlds tornerà per la stagione 4, che debutterà sugli schermi nel 2025. I produttori esecutivi Akiva Goldsman, Henry Alonso Myers e Alex Kurtzman hanno espresso in un comunicato ...movieplayer

La Paramount conferma il nuovo film di Star Trek - Quindi è ufficiale, e dopo anni di speculazioni, tutti i Trekkies hanno qualcosa di nuovo da aspettarsi. Perché la Paramount ha promesso che il prossimo film, che sembra essere anche un prequel, ...gamereactor

"Star Trek: Discovery": per celebrare la nuova stagione, l'Inter in campo con una maglietta speciale - Dopo le maglie speciali dedicate alla saga di Transformers e alle Tartarughe Ninja, Inter e Paramount+ tornano con una nuova collezione dedicata a Star Trek, per celebrare l’uscita della quinta e ...mtv