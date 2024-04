(Di sabato 13 aprile 2024) Si apre un nuovo capitolo nella causa per il divorzio tra Francescoe Ilary. I due andranno in tribunale il 31 maggio per depositare i nomi dei testimoni

Continua a tenere banco il caso di Ilaria Salis , l’attivista di estrema sinistra in carcere in Ungheria con l’accusa di tentata lesione – con pericolo di vita – e associazione a un’organizzazione ... (nicolaporro)

Spuntano le prove di un altro tradimento: cosa succede tra Totti e la Blasi - Colpo di scena nella causa per il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. L’ormai ex coppia più discussa degli ultimi tempi tornerà presto in tribunale, dove saranno ascoltati i testimoni e, propr ...msn

Totti- Blasi: in tribunale, il 31 maggio, le prove di un altro tradimento di Ilary - Va avanti la separazione Totti- Blasi. L’ex calciatore è pronto a portare in tribunale, il 31 maggio ulteriori prove di un altro tradimento di Ilary oltre a Iovino. Pare che Francesco Totti abbia tra ...informazione

prove ufficiali: Evans batte il superfavorito Vergne, seconda fila per Wehrlein e Hughes - È del pilota neozelandese della Jaguar la pole per il priimo dei due round in programma sul layout "elettrico" del Misan World Circui ...sportmediaset.mediaset