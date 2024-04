Sprint Race GP Americhe | Marquez | “Faticato più del previsto | domani obiettivo podio”

(Di sabato 13 aprile 2024) Il pilota Ducati Gresini Marcha commentato, ai microfoni di Sky Sport, il secondo posto ottenuto nelladel GP delle: “E’ stata più faticosa di quanto pensassi. Dopo i primi giri ho iniziato a faticare. Poi sono riuscito a tornare a spingere nel finale e sono riuscito a staccare Martin. Ho avuto dei problemi nel primo settore e ho rischiato di cadere nello snake. Vinales sta andando fortissimo e sarà il favorito per la gara lunga. Il mioè confermare il”. SportFace.

Il pilota Ducati Pramac Jorge Martin ha commentato, ai microfoni di Sky Sport, il terzo posto ottenuto nella Sprint Race del GP delle Americhe 2024 : “È bellissimo essere sul podio qui in America: è ... (sportface)

Maverick Vinales ha vinto o, per meglio dire, dominato la Sprint Race del Gran Premio delle Americhe , terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sullo splendido scenario del tracciato ... (oasport)

MotoGP, GP delle Americhe, Bastianini: "Mai successa questa cosa con la Ducati". Bagnaia: "Tutto male, ma risolveremo così" - La Sprint Race del GP delle Americhe è stato dominato da un Maverick Vinales in gran forma, davanti a Marc Marquez e Jorge Martin. E mentre il pilota dell’Aprilia ha praticamente governato la gara ...sport.virgilio

Cos’è successo a Bagnaia nella Sprint di Austin: rovina tutto alla partenza - Sprint Race da dimenticare al GP delle Americhe per Pecco Bagnaia che paga una partenza disastrosa. Il campione del mondo in carica che scattava dalla 4a posizione si ritrova alla prima curva in ...fanpage

MotoGP | Gp Austin Sprint Race, Vinales: “Ora riesco a sfruttare il mio stile di guida” - MotoGP Gp Austin Aprilia Racing - Maverick Vinales su Aprilia RS-GP ha vinto la seconda gara Sprint consecutiva dopo quella del Portogallo. Il pilota della casa di Noale, partito dalla pole position, ...motograndprix.motorionline