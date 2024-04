Sprint Race GP Americhe 2024 | Vinales | “Performance straordinaria | domani importante la partenza”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 aprile 2024) Il pilota Aprilia Maverickha commentato, ai microfoni di Sky Sport, il successo nelladel GP dellesul circuito di Austin: “Oggi laè stata di un livello straordinario. Ringrazio la squadra e anche il pubblico per il supporto. Abbiamo trovato il giusto setup per la moto in Qatar e ora siamo sempre nelle prime posizioni. L’ultimo step è la vittoria in gara lunga.saràpartire bene”. SportFace.