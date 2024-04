Sprint Race GP Americhe 2024 | Martin | “Buon passo gara | vibrazioni da gestire”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 aprile 2024) Il pilota Ducati Pramac Jorgeha commentato, ai microfoni di Sky Sport, il terzo posto ottenuto nelladel GP delle: “È bellissimo essere sul podio qui in America: è stata una giornata difficile per colpa delle cadute in qualifica. Ho faticato molto verso metà. Domani cercherò di fare una bella. Ho perso qualche posizione in curva 1. Pian piano, poi, sono riuscito con calma a recuperare. Ildi oggi è stato forte e vedremo per ladi domani. Non sarà certamente semplice la scelta della gomma. Oggi ho gestito le gomme, ma sono arrivato a fine, comunque, con un problema di”. SportFace.