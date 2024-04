Sprint Race GP Americhe 2024 | Bagnaia | “Tante vibrazioni | la partenza non ha aiutato”

(Di sabato 13 aprile 2024) Il pilota Ducati Francescoha commentato, ai microfoni di Sky Sport, l’ottavo posto nelladel GP delle: “Stamattina mi sentivo ok con il bilanciamento, anche con gomma usata. In gara ho girato un secondo più lento delle libere. Ho avuto. Lanon ha, ma oggi non ne avevo per stare con i primi. In prima curva sono stato rallentato da Miller che si è quasi piantato. Domani andrà sicuramente meglio”. SportFace.

