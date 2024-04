Sprint finale per il Nottolini Arriva la sfida contro Liberi e Forti

(Di sabato 13 aprile 2024) Parte lodel campionato di serie B1, ovvero le ultime 5 partite che determineranno i verdetti della regular season. Per la IMG(in foto mister Bigicchi e il ds Miccoli) la giornata prevede il match casalingoilFirenze. Le avversarie ricoprono la nona posizione in classifica, vale a dire esattamente l’ultima utile per garantirsi la permanenza della categoria, e hanno 23 puntii 15 delle bianconere. Oltre al valore doppio dei punti legati allo suna diretta avversaria per la salvezza, per le giovani del tecnico Bigicchi, un’ulteriore spinta puòre dal periodo di forma non eccelso del, reduce da 5 ...

