Spider-Man 4 | Kirsten Dunst sul sequel | Non credo che ne abbiamo bisogno

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 13 aprile 2024) Mentre persistono le voci secondo cui Sam Raimi e Tobey Maguire sarebbero pronti a tornare per uno-Man 4 prodotto dai Marvel Studio, l'attricenon sembra sicura che sia una buona idea. Tobey Maguire tornerà mai per un film da solista sull'Uomo Ragno che riprenda da dove si era interrotto-Man 3? Dei recenti rumor hanno alimentato la speranza che ildella pellicola di Sam Raimi sia in cantiere, ma una delle star del film non è sicura che sia quello di cui il mondo hain questo momento. Parlando con IndieWire per promuovere il suo prossimo film, Civil War, l'attriceha dato una risposta calibrata quando le è stato chiesto se sarebbe disposta a interpretare Mary Jane Watson in un altro film di ...