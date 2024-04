Spider-Man 4 Kirsten Dunst parla del possibile ritorno come Mary Jane

(Di sabato 13 aprile 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie L’attrice candidata all’Oscarha espresso scetticismo sulla possibilità di riprendere il ruolo diWatson in un ipotetico-Man 4 al fianco di Tobey Maguire. Le voci sul quarto capitolo della saga di Sam Raimi sono circolate dopo il successo di-Man: No Way Home (2021), che ha visto ildi MaguirePeter Parker/-Man.dubita delin-Man 4 In un’intervista con IndieWire, laha rivelato di non riuscire a immaginare ...

Nonostante la fama raggiunta su Disney Channel, la produttrice non aveva idea di chi fosse Zendaya quando si presentò Zendaya è oggi una star internazionale grazie al successo degli Spider-Man di ... (movieplayer)

| Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it | Mister Movie Alaqua Cox, interprete di Echo nell’MCU, ha condiviso i suoi entusiasmanti piani per il futuro del suo ... (mistermovie)

Spider-Man 4: Kirsten Dunst risponde alle voci sul ritorno nei panni di Mary Jane - L’attrice candidata all’Oscar Kirsten Dunst ha recentemente affrontato le voci riguardanti un possibile ritorno nel ruolo di Mary Jane Watson in un ipotetico Spider-Man 4 insieme a Tobey Maguire. Le ...cinematographe

Justin Lin dirigerà Stakehorse per gli Amazon MGM Studios - Justin Lin è salito a bordo per dirigere Stakehorse per gli Amazon MGM Studios da una sceneggiatura di Justin Piasecki.movieplayer

Justin Lin, regista di Spider-Man 4, a lavoro su un nuovo progetto per Amazon (RUMOR) - Justin Lin, noto per la sua regia in diversi film della serie Fast & Furious, sembra avere un nuovo progetto a cui lavorare.cinematographe