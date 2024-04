Spiagge piene | il clima estivo spinge al mare | domani il bis

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024)sullo Stivale, con temperature anche di 30 gradi, e tanta voglia die primi bagni:e lidi pieni, con gli stabilimenti che ancora devono tirare fuori i lettini ma che comunque hanno accolto chi voleva darsi alla tintarella e pranzare sul litorale. Anchele previsioni sono di tutto esaurito, con soddisfazione degli esercenti balneari che lamentano ancora gli scarsi guadagni di Pasqua. Da lunedì però torna l'aria artica che man mano scenderà lungo la penisola, chiudendo così questo assaggio di estate e salsedine. Ma oggi intanto si fa fatica a guadagnarsi un 'posto al sole'. Tutto sold out in Liguria, da Ventimiglia a La Spezia migliaia di turisti sono entrati in acqua, complice la temperatura dela 17 gradi e quella esterna a 24. Le ...