Spettatore morto al concerto dei Subsonica | fermato il presunto aggressore | è accusato di omicidio preterintenzionale

(Di sabato 13 aprile 2024) La polizia haun uomo per la morte di Antonio Morra, il 47enne deceduto due giorni fa, giovedì 11 aprile, dopo un litigio scoppiato al termine deldeial Mandela Forum di Firenze. Da quanto ricostruito dagli investigatori, losarebbe caduto per le scale del palazzetto dello sport dopo aver ricevuto un colpo. La procura, che sta coordinando le indagini, ipotizza il reato di. Ilfarebbe parte, riporta Ansa, di un gruppo di addetti di una ditta esterna alla struttura incaricata dello smontaggio del palco che avrebbero avuto una discussione con il 47enne, residente a Pistoia, dove lavorava come operaio. L’accaduto è stato in parte ricostruito dalle immagini di videosorveglianza e sulla base delle ...