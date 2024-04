Sottozone del Sangiovese per coglierne le sfumature

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Rocche di Romagna è un marchio recente, presentato nel 2022, per identificare idi sottozona, per esprimere e comunicare la ricchezza, la cultura e le incredibilidi una grande Doc come il ‘Romagna’, con l’obiettivo di dare risalto allo stretto legame territorio - vitigno - vino. Un marchio per evocare quegli edifici fortilizi diffusi nei panorami della regione, le Rocche appunto, simbolo della Romagna dei castelli e dei feudi, dei grandi casati che si contesero questa fertile terra e contribuirono al suo sviluppo. Da Rimini a Imola, ogni roccaforte ci riporta alle contese fra i Malatesta e i Montefeltro e alla potenza delle famiglie Sforza e Manfredi, testimonianze di storia e cultura racchiuse fra alte mura, torrioni di avvistamento, prigioni, saloni delle feste e grandi opere d’arte. La ‘Rocca’ è così diventata il segno ...