“Sotto l’acqua” cosa c’è? Un libro e un’inchiesta importanti interrogano su purezza e conservazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) “”, nel: l’elemento più vitale e multiforme è semplice e complicato allo stesso tempo, come ormai ogniche ci sta attorno. Parliamo della suae della sua, a partire da una recente indagine di Greenpeace su un caso grave di inquinamento e di unappena uscito, scritto da Fabio Balocco, scrittore e attivista in campo ambientale e sociale, che si intitola(LAR Edizioni). Ildi Balocco interessa per il discorso siccità (e anche, un po’, per la recente esplosione nella centrale di Suviana): esamina i casi di molti invasi piemontesi e liguri, da Pontechianale, in valle Varaita a Osiglia, sulle Alpi liguri, da Ceresole Reale a Beauregard, in valle ...