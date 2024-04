Sostenibilità ambientale e raccolta differenziata | due studentesse lombarde premiate al concorso a fumetti ‘green’

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 aprile 2024) Milano, 13 aprile 2024 – Anche due studenti lombardi fra i giovani premiati (provenienti da tutta Italia) delpromosso da Cial e focalizzato sui grandi temi ambientali, sulle buone pratiche per il riciclo dei rifiuti e sulle caratteristiche dell'alluminio (materiale riciclabile al 100% e per infinite volte). Si tratta di Giulia Masolino del Liceo Artistico Lucio Fontana (classe 5C) di Arese, in provincia di Milano, con l’opera ‘Palingesi’. E Diana Bariselli del Liceo Artistico Paolo Candiani (classe 3G) di Busto Arsizio, in provincia di Varese, con ‘Ginny e la macchina del tempo’. Giulia Masolino e ‘Palingesi’ ‘Palingesi’ è l’’opera di Giulia Masolino. La piccola anima di un bambino arriva al cospetto della dea della morte, che la assorbe; la dea della vita la riporta in vita sotto forma di fiore bianco. Purtroppo, il fiore si ...