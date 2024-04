Sorpresa infinita a Pomepei | ecco i nuovi tesori | cosa è stato appena scoperto | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Pompei che custodisce la Storia e ce la restituisce senza le pieghe del tempo. Pompei generosa che non smette di sorprenderci. Pompei che non finisce mai. Ogni volta scriviamo di quanto sia incantevole l'ultima scoperta ma poi...che arriva qualdi ancora più grandioso e ci ritroviamo nuovamente smarriti davanti a tanta meraviglia. Dagli ultimi scavi nell'insula 10 della Regio IX è emerso un salone da banchetto dalle eleganti pareti nere decorate con soggetti mitologici ispirati alla guerra di Troia. Un ambiente raffinato nel quale intrattenersi per condividere momenti conviviali circondati da affreschi e mosaici databili al III stile. Dalle pareti rimbalza il tema dell'eroismo ma anche del fato e della possibilità che l'uomo ha di poter cambiare il proprio destino. Oltre a Elena e Paride (indicato in un'iscrizione greca tra le due figure con ...