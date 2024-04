“Sono italiano ma mi hanno costretto ad arrivare in Italia con i trafficanti Ora mi aiutino a far venire qui mia madre e mio fratello”

(Di sabato 13 aprile 2024) Intervista a Michel Ivo Cerasoli, il ragazzo arrivato dalla Guinea a Lampedusa dopo anni in cui non è mai riuscito ad ottenere dall’ambasciatana passaporto e visto a cui aveva diritto

Le parole di Vincenzo Italiano , allenatore della Fiorentina , dopo la gara contro il Viktoria Plzen in Conference League Vincenzo Italiano ha parlato a Sky Sport nel post partita di Viktoria ... (calcionews24)

Sergio Caputo , la moglie è Cristina Zatti, sposata in seconde nozze: dalla loro unione sono arrivati i figli Lucrezia, Victor ed un terzo del quale non si conosce il nome. Sergio Caputo , chi è ... (metropolitanmagazine)

Disturbo del sonno, in Italia ne soffrono oltre 13 milioni di persone: cresce fiducia nel ruolo degli integratori come supporto - Aprile, dolce dormire. Recita così un vecchio proverbio, che tuttavia non sembra proprio rispecchiare la realtà. Secondo le ultime rivelazioni dell’AIMS (Associazione ...ilmessaggero

Stasera Italia, Romano duro con Netanyahu: “Atto drammatico. Vuole la guerra totale” - In Iran il Corpo delle Guardie della Rivoluzione, i ‘Pasdaran’, hanno annunciato che Sono morti 7 dei loro uomini nell’attacco, ...iltempo

Gli Usa pazzi per le Dolomiti (+50% in un anno): così lo sci ritorna a Occidente. «Già rimpiazzati i turisti russi» - In anteprima i dati degli skipass 2023/2024. Il 45% degli sciatori è italiano, ma aumentano stabilmente polacchi, cechi e slovacchi. Le scelte (estrose) degli americani ...corriere