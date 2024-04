Solidarietà | Giuseppe Gambi al Vomero contro l’abbandono dei cani

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 13 aprile 2024) Napoli, terra di musica e passione, accoglie il suo illustre figlio, il tenore, tornato trionfante da esperienze di successo in tutto il paese. Ma questa volta, la sua performance sul palco avrà un significato ancora più profondo, poiché si unisce a una causa che tocca il cuore di molti:dei, giovane Ambasciatore del bel canto italiano e napoletano nel mondo, ha deciso di dedicare una serata speciale per sensibilizzare il pubblico su questo tema così importante. Insieme a lui, sul palco, ci saranno altri talenti di Napoli pronti a regalare emozioni attraverso la musica e lo spettacolo. Accanto al tenore, la cantante napoletana Silvia Falanga, con la sua voce vibrante e coinvolgente, porterà il suo contributo per rendere la serata ancora ...