Soldati dell' Iran sequestrano nave mercantile | video

(Di sabato 13 aprile 2024) “I Pasdaran hanno sequestrato unalegata a Israele" lo dicono fonti di informazione. Questodiffuso dall’Associated Press mostra i commando che effettuano un’irruzione con elicottero su unavicino allo Stretto di Hormuz. Un funzionarioa difesa del Medio Oriente ha identificato l’attacco come opera. Lacoinvolta sarebbe la Msc Aries, di bandiera portoghese e affiliata alla Zodiac Maritime di Londra, parte del Gruppo Zodiac di Eyal Ofer, miliardario israeliano. L’incidente era stato segnalato in precedenza dallo United Kingdom Maritime Trade Operations, che però non aveva fornito dettagli sull’abbordaggio avvenuto nel Golfo di Oman, nelle vicinanze di Fujairah. Un funzionario ...

Il 26 marzo 2024 è stato pubblicato su Facebook un post contenente un’immagine che mostra una dozzina di uomini in uniforme militare, in posa per una foto , reggere due bandiere. Quella sulla ... (facta.news)

Israele si sta preparando al possibile attacco dell’Iran - Autorità locali ed esercito hanno adottato varie misure per rispondere a un eventuale attacco con droni e missili ...ilpost

Inviava carne putrefatta all’ambasciatore di Israele in Italia: perquisito un dipendente del ministero dell’Istruzione - Ha inviato plichi contenenti carne di origine animale, putrefatta, all’ ambasciatore israeliano, a Roma, Alön Bar. Questa l’accusa nei confronti di un uomo, un italiano di 51 anni, residente a Sezze ( ...ilfattoquotidiano

Dalla Guerra Fredda alla Guerra Gelida. Lo scontro fra Usa, Russia e Cina si sposta nell’Artico - Americani ed nordeuropei sono impegnati in esercitazioni sempre più frequenti, in condizioni estreme, per prepararsi a combattere in un’area cruciale per le ...repubblica