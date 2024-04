Softball | Serie A1 2024 | Greta Cecchetti infinita | va oltre i 2000 strikeout Nessuna sorpresa nella terza giornata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 aprile 2024)a suo modo storica, ladiA1per quel che concerne ildoppia sfida (vinta 9-1 e 11-0 con manifesta alla quinta ripresa, per la cronaca) dall’MKF Bollate contro Macerata, infatti, arriva un altro pezzo di storia per l’. Diventa lei, infatti, la prima a superare istoria del campionato italiano. Un altro traguardo di una giocatrice che non conosce confini. Per quel che concerne gli altri confronti, neanche tra Forlì e Collecchio c’è storia: 7-2 in gara-1 e 10-1 in gara-2, e nel secondo caso entra in scena la mercy rule al quinto inning. Da segnalare le performance di Milano, Gasparotto e chiaramente ...