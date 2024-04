Softball | Europei 2024 | le avversarie dell’Italia Le azzurre inserite nel girone Y

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 aprile 2024) Comincia a prendere forma in maniera significativa il quadro dei Campionatidi, rassegna in scena dal 1 al 7 settembre nei Paesi Bassi, precisamente a Utrecht. Nella giornata di oggi infatti la WBSCE ha reso noti i gironi della competizione. Le, da regolamento già qualificate per la seconda fase con altre sette squadre, sono statenel raggruppamento Y insieme a Grecia, Israele e Gran Bretagna. A queste si aggiungeranno le vincitrici dei gironi B (Bulgaria, Danimarca, Francia e Ucraina) e C (Austria, Ungheria, Malta e Polonia). Nel raggruppamento X, dove svettano gli altri quattro team già automaticamente passati al secondo turno, sono coinvolti invece Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna e Germania più la trionfatrice delA (Belgio, Irlanda ...