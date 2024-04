Skorupski e Di Gregorio | che sfida tra i pali I due porteri hanno gli stessi “clean sheet“

(Di sabato 13 aprile 2024) Non solo-fantasia tra i due reparti d’attacco, e quindi tra Zirkzee e Djuric, o Colpani contro Orsolini, Bologna-Monza è molto di più. Un’altra partita nella partita si giocherà a colpi di guantoni tra idovee Diarrivano al confronto con lo stesso numero di(11), dietro soltanto a Sommer, Szczesny e Milinkovic-Savic del Torino. Nel duello speciale spicca il portierone del Monza che è secondo solo al numero 1 dell’Inter per percentuale di parate. M.C.

Le probabili formazioni di Bologna - Monza: qualche dubbio per Palladino - In porta pare in vantaggio Skorupski, mentre a completare il reparto arretrato ci saranno Posch e Kristiansen. In mediana inamovibili Freuler e Ferguson, mentre è aperto il ballottaggio tra Aebischer ...monza-news

Diretta tv e streaming Bologna-Monza - I felsinei vogliono difendere il quarto posto, i brianzoli non mollano le speranze di agganciare il treno per l'Europa. Motta senza lo squalificato ...repubblica