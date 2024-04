Situazione ingestibile Caos dietro l' angolo | i timori del generale Tricarico sull' Iran

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 13 aprile 2024) Un'ampia guerra èl'. E lapuò degenerare con facilità. IlLeonardo, ex capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare e attuale presidente della fondazione Icsa, è stato intervistato dall'Adnkronos in merito agli scenari geopolitici del momento: «La crescente imperscrutabilità degli scenari conflittuali in Medio Oriente ed in Ucraina è giunta ad un punto tale che ogni circostanza può far da detonatore e far precipitare le confrontazioni militari in situazioni non più gestibili. L'annunciata rappresagliaiana contro Israele sembra avere queste caratteristiche e poter far sfuggire di mano un conflitto ormai fin troppo tollerato da qualunque parte lo si guardi». «Certamente - prosegue- un coinvolgimento ...