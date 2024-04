Siti contaminati | piani a Massa e Orbetello

(Di sabato 13 aprile 2024) Partono gli interventi di sorveglianza epidemiologica e di elaborazione della strategia per le bonifiche diCarrara e(Grosseto), due dei quattrodi interesse nazionale presenti in Toscana. La Regione ha aderito di recente a un progetto triennale, che vede il coinvolgimento di dodici regioni, alimentato dai fondi del Pnrr e che ha come obiettivo primario la valutazione dell’efficacia degli interventi di prevenzione utili a ridurre l’impatto sanitario delle patologie legate a condizioni ambientali difficili. Un rischio per la salute che discende dalla presenza di impianti siderurgici e chimici a. Nelle attività di sorveglianza opereranno Arpat, agenzia regionale per l’ambiente, Ispro, agenzia della Regione di studio e prevenzione oncologica, oltre ad Ars, agenzia ...

