Sinner-Tsitsipas | perché i tifosi azzurri insorgono per la partita di Montecarlo?

(Di sabato 13 aprile 2024) Janniknon ce l’ha fatta ed è stato battuto in tre set dal greco Stefanoscon il punteggio di 6-4 3-6 6-4 nella semifinale del Masters 1000 di. Fin qui, la dura realtà dello sport. Ma il pubblico, specialmente idel tennista altoatesino, sono furibondi con l’arbitro. Il quale, a loro dire, avrebbe rovesciato le sorti dellacon un errore palese contro l’azzurro.infatti sul 3-1 nel terzo set ha avuto la possibilità di fare un secondo break, ovvero un punto sul servizio dell’avversario. Ma il giudice di sedia non ha chiamato fuori la palla lanciata dal greco, in un palese doppio fallo. Flavia Pennetta, ex campionessa e ora opinionista per Sky, ha detto: “È un errore molto grave, poteva andare 4-1. L’errore arbitrale ci sta, mettere. ...

